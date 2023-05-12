Як не зіпсувати манікюр: 6 порад, які збережуть руки чистими після роботи на городі чи в саду

Як відмити руки після роботи на городі та в саду

Садово-городній сезон продовжується, отже покопатись у землі ще треба. Ось кілька лайфхаків, як, пораючись в улюблених грядках, не зіпсувати не менш улюблений манікюр. Спочатку слід подумати про те, як захистити руки від бруду.

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Тверде мило – один із найдієвіших способів захистити манікюр. Досить перед роботою на городі потріть мило нігтями так, щоб весь простір між ними та шкірою заповнився. Земля не потраплятиме під нігті, а якщо проникне, то легко вимиється разом з милом;

– один із найдієвіших способів захистити манікюр. Досить перед роботою на городі потріть мило нігтями так, щоб весь простір між ними та шкірою заповнився. Земля не потраплятиме під нігті, а якщо проникне, то легко вимиється разом з милом; Рідке мило – це дуже бюджетна альтернатива новому, дорогому засобу – рідким рукавичкам. Технологія проста – наносимо рідке мило на руки і даємо висохнути. На шкірі утворюється найтонша мильна плівка, вона буде бар'єром від земляного бруду. Ви забрудните руки, але землю з них потім змиєте легко. Єдиний мінус лайфхака – ні з чим вологим працювати не можна, інакше ваш "захист" просто зникне;

– це дуже бюджетна альтернатива новому, дорогому засобу – рідким рукавичкам. Технологія проста – наносимо рідке мило на руки і даємо висохнути. На шкірі утворюється найтонша мильна плівка, вона буде бар'єром від земляного бруду. Ви забрудните руки, але землю з них потім змиєте легко. Єдиний мінус лайфхака – ні з чим вологим працювати не можна, інакше ваш "захист" просто зникне; Рукавички – йдеться не про садові рукавички, які здебільшого тканинні, а отже, легко пропускають бруд. Між шкірою та садовими рукавичками має бути ще один шар: зволожте руки жирним кремом і надягніть вінілові або нітрилові рукавички, поверх яких вже можна використовувати садові. Таким чином ваші руки ніяк не контактуватимуть із землею, а за рахунок крему зволожаться і наситяться.

Із "профілактикою" розібралися. Але що робити, якщо манікюр все ж таки постраждав? І для таких випадків є декілька порад:

Пилка є найшвидшим і легким способом позбутися бруду, що в'ївся. Просто зробіть кілька рухів пилкою в один бік по шкірі біля нігтя. Тільки акуратніше, щоб не пошкодити візерунок. Так ви зніміть орогілу шкіру. Для досягнення потрібного ефекту важливо, щоб жорсткість пилки була не менше 200 грід;

є найшвидшим і легким способом позбутися бруду, що в'ївся. Просто зробіть кілька рухів пилкою в один бік по шкірі біля нігтя. Тільки акуратніше, щоб не пошкодити візерунок. Так ви зніміть орогілу шкіру. Для досягнення потрібного ефекту важливо, щоб жорсткість пилки була не менше 200 грід; Можна використовувати будь-який скраб, у складі якого обов'язково є морська сіль. Змішайте його з 5-6 краплями ефірної олії та розтирайте по шкірі рук. Але для тих, хто не любить морочитися чи у кого скрабу не знайшлося, є й інші варіанти. Його можна швидко організувати прямо на дачі. Червона смородина чудово прибирає сліди бруду на руках, особливо від свіжої зім'ятої зелені. Візьміть кілька ягід та розтирайте по руках, як крем;

"Скраб" з кави може стати іншим варіантом. Якщо ви кавоман-городник, не поспішайте викидати гущу, що залишається після варіння кави. Незважаючи на темний колір, сама гуща не фарбує руки, зате добре прибере весь бруд з них і під нігтями;

може стати іншим варіантом. Якщо ви кавоман-городник, не поспішайте викидати гущу, що залишається після варіння кави. Незважаючи на темний колір, сама гуща не фарбує руки, зате добре прибере весь бруд з них і під нігтями; Лимон – ще один з простих способів позбутися бруду. Бруд відмінно прибирає лимонний сік. Візьміть половинку лимона і натріть нею забруднені ділянки або занурте у м'якоть край нігтя. Також лимон можна використовувати в теплій ванни для рук, яка теж допоможе почистити руки. Просто додайте у воду натертий лимон та морську сіль.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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