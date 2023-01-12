Як не отруїтися чадним газом при підключенні генератора: правила підключення

Генератор для будинку може бути небезпечним при неправильному використанні

Після початку нищення критичної інфраструктури українці стали частіше купляти генератори. Та при неправильному встановленні та використанні генератора мешканців може очікувати небезпека.

Які існують генератори

По виду споживаного палива: дизельні, бензинові та газові генератори.

За фазами вихідної напруги: однофазні та трифазні.

За конструктивним виконанням: асинхронні і синхронні.

Щоб правильно вибрати генератор, потрібно визначити специфіку його використання. Від цього буде залежати вибір палива, потужності, типу запуска та ін.

Якої потужності потрібен генератор

Для звичайної побутової техніки у квартирі може вистачити 3 кВт, але для одночасного увімкнення праски та пральної машинки такого генератора буде мало

Для дачі краще взяти генератор з потужністю 5 кВт. Ви зможете користуватись побутовою технікою та насосом без нарікань.

Для будівництва краще підійде генератор з високим споживанням електроенергії. Для цього краще використовувати генератор потужністю від 10 кВт.

Чим шкідливий генератор

Кураторка проєкту ЛУН місто AIR Анна Денисенко нагадує, що генератори забруднюють повітря та не мають якісних фільтрів.

Через фільтри генераторів у повітря потрапляє дрібнодисперсний пил (PM1, PM2.5, PM10) — маленькі частинки, яких не видно неозброєним оком. Через наддрібні розміри вони можуть потрапляти в судини, кров, легені людини та негативно впливати на роботу мозку, серця та нервової системи, провокуючи цілий букет хронічних захворювань. Крім них, у повітря потрапляє суміш із чадного газу, діоксидів азоту та набору інших шкідливих сполук.

"Генератор — це маленький автомобіль, який зараз стоїть чи не біля кожного магазину, кафе або закладу", - нагадує вона.

Як правильно використовувати генератор - пояснення ДСНС

Купляйте генератор тільки в сертифікованих точках продажу.

Користуйтесь ним тільки на відкритому повітрі.

При використанні він сильно нагрівається, що може призвести до пожежі. Не допускайте перегрівання.

Ні в якому разі не встановлюйте генератор у під'їзді чи у кафе.

Він повинен знаходитись на відстані не менш ніж 6 метрів від будинку, в який подається електроенергія.

Для генератора потрібно зробити навіс, подбайте щоб під ним циркулювало свіже повітря. Також можна подбати про спеціальний контейнер, що захистить генератор від опадів.

Генератор повинен бути захищений від вологи, а ви повинні одягати гумові чоботи та рукавички.

Не змішуйте різні види палива та змащувальних матеріалів.

Заправляйте генератор тільки у виключеному стані.

Поряд з генератором тримайте вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу.

Не підключайте генератор самотужки, краще довіртеся кваліфікованому фахівцю.

Раніше Uaportal писав про те, як обрати найкращий варіант генератора для дома. На що потрібно звернути увагу і від чого залежить вартість.

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