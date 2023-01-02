Що треба знати, щоб вибрати кращий генератор для дому

Через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури, в Україні є дефіцит електроенергії, тому генераторів набуло великої популярності серед українців.

Як правильно вибрати генератор для свого будинку пише The Page. Зазвичай, генератори продаються від 500 Вт, ціна залежить від потужності.

У технічних характеристиках генератора часто вказують два значення потужності: номінальну та максимальну. Перша відповідає стабільній роботі генератора тривалий час. На максимальній потужності генератор може працювати дуже недовго, зазвичай до 30 хвилин, після чого його потрібно охолоджувати.

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Генератор складається з двигуна внутрішнього згоряння, що обертає вал електрогенератора. Двигуни генераторів можуть бути дво- або чотиритактними. Перші – дешевші, адже споживають менше палива, але й потужність та час безперервної роботи теж менші.

Генератори можуть бути звичайними та інверторними:

Звичайні генерують електроенергію не дуже високої якості, хоча її цілком достатньо для живлення побутових електроприладів.

Інверторні вдають "ідеальну синусоїду", їх рекомендують застосовувати для електропостачання чутливої електроніки.

Існують 4 типи генераторів за видом палива:

бензинові – відрізняються невисокою ціною, порівняно тихою роботою та компактністю. Прості та зручні при транспортуванні. Недоліком є вартість бензину, який витрачається доволі сильно;

дизельні – забезпечують економне споживання та можливість тривалої безперебійної роботи. Коштують більше, мають підвищений рівень шуму та чутливі до низьких температур повітря.

газові – економічні, тихі та прості в обслуговуванні. Можна підключати як до газової мережі, так і до балонів. Серед недоліків – висока ціна та необхідність виклику фахівців, щоб під'єднати до газової мережі.

комбіновані – або двопаливні, можуть працювати як на газі, так і на бензині або солярці. У разі зміни палива подання електрики не переривається. Ціна таких генераторів доволі висока.

За рівних умов експлуатації та середнього навантаження 75% дизельний генератор витрачає на 30% менше палива. Ця особливість поступово компенсує різницю вартості бензинового та дизельного генератора.

Дизельний генератор сильніше забруднює довкілля, але в холоді завести його складніше, ніж бензиновий. Моторесурс дизельного генератора в рази перевищує ресурс бензинового, але бензиновий легший та мобільніший.

Бензинові генератори простіші в обслуговуванні. Час від часу потрібно чистити свічки запалювання та стежити за оливою та фільтрами. У дизельних частіше треба міняти оливу, а заміна витратних матеріалів обходиться дорожче.

Тобто, якщо вам потрібен потужний генератор (10 кВт і більше) для тривалої роботи, варто придивитися до дизельних моделей.

Часто стандартною нормою витрати палива дизельного генератора називають 200 – 250 грамів на кожний 1 кВт на годину. Для бензинових генераторів 5 кВт – 2,3 літра на годину, 10 кВт – 4,9 літра на годину.

Споживання палива залежить від навантаження на генератор. Наприклад, генератор на 3 кВт при навантаженні 75% витратить 1,6 л/год, а за 90% – 1,8 л/год.

За типом вихідного струму генератори бувають однофазні (220В) або трифазні (380В).

Перед купівлею генератора розрахуйте сумарну потужність приладів, які будуть до нього підключатися. Отримане число помножте на 1,25 – це і буде потужність необхідного вам генератора.

Наприклад, інверторний генератор потужністю 3000 Вт здатний живити всю основну побутову техніку в будинку (телевізор 200 Вт, домашній ПК 600 Вт, холодильник 250 Вт). Відмінно підійде для невеликого будинку або дачі. Транспортувати такий прилад не складно, оскільки він важить всього 30-35 кг.

Пусковий коефіцієнт для телевізора, електроплити та лампи розжарювання становить 1,0, для пилососа – 1,2, для холодильника – 3,3, водяного насоса – 7,1. Приблизні розрахунки перед купівлею:

генератор 3 кВт – лампа + чайник + холодильник + телевізор + насос;

генератор 5 кВт – освітлення + холодильник + насос + електроплита + телевізор + комп'ютер;

генератор 7 кВт – чайник + холодильник + телевізор + насос + електроплита + кондиціонер + пилосос;

генератор 10 кВт – електрочайник + кавоварка + мікрохвильова піч + холодильник + телевізор + насос + електроплита + кондиціонер + пилосос + камери спостереження + пилосос.

Зазначається, що можливостей стандартних генераторів на 5–6 кВт вистачить для житлового будинку із середнім споживанням енергії. Більш потужні генератори на 10–12 кВт і більше потрібні у заміських котеджах з електричним опаленням, автономним водопостачанням і насосною каналізацією.

Раніше ми писали про те, скільки коштуватиме доба опалення оселі за допомогою генератора.

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