Что нужно знать, чтобы выбрать лучший генератор для дома

Из-за российских обстрелов объектов критической инфраструктуры, в Украине есть дефицит электроэнергии, поэтому генераторы приобрели большую популярность среди украинцев.

Как правильно выбрать генератор для своего дома пишет The Page. Обычно генераторы продаются от 500 Вт, цена зависит от мощности.

В технических характеристиках генератора часто указывают два значения мощности: номинальное и максимальное. Первая отвечает стабильной работе генератора длительное время. На максимальной мощности генератор может работать очень недолго обычно до 30 минут, после чего его нужно охлаждать.

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Генератор состоит из двигателя внутреннего сгорания, вращающего вал электрогенератора. Двигатели генераторов могут быть двух- или четырехтактными. Первые – дешевле, ведь потребляют меньше топлива, но и мощность и время непрерывной работы тоже меньше.

Генераторы могут быть обычными и инверторными:

Обычные генерирующие электроэнергию не очень высокого качества, хотя ее вполне достаточно для питания бытовых электроприборов.

Инверторные издают "идеальную синусоиду", их рекомендуют применять для электроснабжения чувствительной электроники.

Существуют 4 типа генераторов по виду топлива :

бензиновые – отличаются невысокой ценой, сравнительно тихой работой и компактностью. Простые и удобные при транспортировке. Недостатком является стоимость бензина, который расходуется достаточно сильно;

дизельные – обеспечивают экономное потребление и возможность продолжительной бесперебойной работы. Стоят больше, имеют повышенный уровень шума и чувствительны к низким температурам воздуха.

газовые – экономичны, тихи и просты в обслуживании. Можно подключать как к газовой сети, так и к баллонам. Среди недостатков высокая цена и необходимость вызова специалистов, чтобы подключить к газовой сети.

комбинированные – или двухтопливные, могут работать как на газе, так и бензине или солярке. При изменении топлива подача электричества не прерывается. Цена таких генераторов достаточно высока.

При равных условиях эксплуатации и средней нагрузке 75% дизельный генератор тратит на 30% меньше топлива. Эта особенность постепенно компенсирует разность стоимости бензинового и дизельного генератора.

Дизельный генератор сильнее загрязняет окружающую среду, но в холоде завести его труднее, чем бензиновый. Моторесурс дизельного генератора в разы превышает ресурс бензинового, но легче и мобильнее бензиновый.

Бензиновые генераторы более просты в обслуживании. Время от времени следует чистить свечи зажигания и следить за маслом и фильтрами. У дизельных чаще нужно менять масло, а замена расходных материалов обходится дороже.

То есть, если вам нужен мощный генератор (10 кВт и больше) для продолжительной работы, следует присмотреться к дизельным моделям.

Часто стандартной нормой расхода топлива дизельного генератора называют 200 – 250 граммов на каждый 1 кВт/ч. Для бензиновых генераторов 5 кВт – 2,3 литра в час, 10 кВт – 4,9 литра в час.

Потребление топлива зависит от нагрузки на генератор. Например, генератор на 3 кВт при погрузке 75% потратит 1,6 л/ч, а за 90% – 1,8 л/ч.

По типу выходного тока генераторы бывают однофазные (220В) или трехфазные (380В).

Перед покупкой генератора рассчитайте суммарную мощность устройств, которые будут к нему подключаться. Полученное число умножьте на 1,25 – это будет мощность необходимого вам генератора.

К примеру, инверторный генератор мощностью 3000 Вт способен питать всю основную бытовую технику в доме (телевизор 200 Вт, домашний ПК 600 Вт, холодильник 250 Вт). Отлично подойдет для небольшого дома или дачи. Транспортировать такой прибор не сложно, поскольку он весит всего 30-35 кг.

Пусковой коэффициент для телевизора, электроплиты и лампы накаливания составляет 1,0, для пылесоса – 1,2, для холодильника – 3,3, водяного насоса – 7,1. Примерные расчеты перед покупкой:

генератор 3 кВт – лампа + чайник + холодильник + телевизор + насос;

генератор 5 кВт – освещение + холодильник + насос + электроплита + телевизор + компьютер;

генератор 7 кВт – чайник + холодильник + телевизор + насос + электроплита + кондиционер + пылесос;

генератор 10 кВт – электрочайник + кофеварка + микроволновка + холодильник + телевизор + насос + электроплита + кондиционер + пылесос + камеры наблюдения + пылесос.

Отмечается, что возможностей стандартных генераторов на 5–6 кВт будет достаточно для жилого дома со средним потреблением энергии. Более мощные генераторы на 10–12 кВт и более требуются в загородных коттеджах с электрическим отоплением, автономным водоснабжением и насосной канализацией.

Раньше мы писали о том, сколько будет стоить сутки отопления дома с помощью генератора.

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