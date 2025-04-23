Як не втратити субсидію у травні: відповідь Мінсоцполітики

Соціальна підтримка в Україні — це низка заходів, спрямованих на допомогу людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Вона може бути як фінансовою, так і нематеріальною, а її головна мета — поліпшити добробут громадян, які цього потребують. У травні 2025 року передбачено кілька змін і важливих моментів у системі соцзахисту.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, з 1 травня розпочинається період призначення субсидій на неопалювальний сезон, який триватиме до кінця вересня. Для більшості громадян ці виплати будуть автоматично продовжені. Про це пише Новини.Live.

Проте деяким категоріям людей, як-от орендарям житла, внутрішньо переміщеним особам, тим, у кого є розбіжності між кількістю зареєстрованих та фактично проживаючих осіб, або тим, хто звертається по субсидію на паливо, доведеться подавати документи повторно. Зробити це потрібно протягом 60 днів із початку сезону — лише тоді виплати нарахують за весь період, а не з моменту звернення.

Родини з низьким рівнем доходу й надалі зможуть отримувати державну соціальну допомогу. Розмір цих виплат розраховується на основі прожиткового мінімуму, який у 2025 році залежить від віку та соціального статусу отримувача. Зокрема, для працездатних осіб він складає 60% від мінімуму, для непрацездатних — повний обсяг, а для дітей і студентів — від 140 до 145% прожиткового мінімуму.

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У травні також відбудеться індексація пенсій для осіб віком від 70 років, чия пенсія не перевищує встановлену межу в 10 340 гривень. Розмір надбавки залежатиме від віку пенсіонера і становитиме від 300 до 570 гривень. Оформлювати доплату не потрібно — вона буде зарахована автоматично.

Крім того, для пенсіонерів віком понад 80 років, які проживають на самоті та потребують постійного догляду через стан здоров’я, передбачена щомісячна доплата в розмірі 944 гривні. Ця допомога також є частиною загальної системи соціального захисту і має на меті підтримати тих, хто найбільше потребує турботи.

Таким чином, у травні 2025 року українці зможуть скористатися різними формами соціальної підтримки, яка охоплює субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, пенсійні надбавки та спеціальні виплати для літніх людей.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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