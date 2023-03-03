Як низькі оберти "вбивають" двигун вашого авто: поради водіям

Чому не слід їздити на низьких оборотах на авто

У багатьох недосвідчених водіїв часто виникає питання, які обороти двигуна необхідно підтримувати під час руху. Водії "старої школи" звикли їздити на низьких обертах і навчають цьому новачків. З одного боку це дозволяє знизити витрату пального і зменшити шум у салоні від двигуна, але дана рекомендація не надто корисна для мотора.

Читайте також: Топ 5 найпоширеніших помилок водіїв, що призводять до аварій при обгоні

Портал uamotors пише, що низькі обороти – це не більше ніж 2,5 тисячі оборотів/хвилину для бензинових двигунів і 1,2 тисячі оборотів/хвилину для дизельних. Це дійсно допомагає заощаджувати, адже чим менше обертів двигуна, тим менше буде витрата палива, але цей взаємозв'язок працює не завжди.

До того ж рух на низьких оборотах загрожує такими наслідками:

Це може створити аварійну ситуацію, коли з'явиться необхідність прискорення. Якщо їхати на підвищеній передачі, то за необхідності різко пришвидшитись на це знадобиться більше часу, якщо водій заздалегідь не понизить передачу;

У деяких двигунах інтенсивність роботи масляного насоса безпосередньо залежить від обертів колінвала. Відповідно при занадто низьких оборотах мотор не отримує достатньо мастила, що прискорює знос його внутрішніх деталей;

На низьких обертах двигун починає вібрувати. Підвищене вібраційне навантаження на деталі може призвести до необхідності ремонту через руйнівні вібрації. Також на низьких оборотах у двигуні утворюється збільшена кількість нагару, що теж може відправити ваше авто в сервіс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!