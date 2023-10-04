Як очистити джинси, щоб вони не сіли і не втратили колір: прості поради

Як прати джинси, щоб вони не зменшилися і не втратили колір

Джинси – це одяг, який зазвичай є основним компонентом гардеробу більшості людей. Вони підходять для різних подій і можуть бути використані у повсякденних образах. Але часте прання і неправильне сушіння можуть негативно позначитися на їх зовнішньому вигляді.

OBOZREVATEL пропонує ефективний лайфхак, який допоможе швидко впоратися з цими проблемами і зберегти яскравий колір, форму та розмір вашого одягу.

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Для швидкого сушіння джинсів без використання сушильної машини, вам знадобиться сухий і чистий рушник. Після прання обережно обмотайте джинси рушником, щоб вбрати надмірну вологу. Потім повісьте джинси на свіжому повітрі або в добре провітрюваній кімнаті. Цей простий лайфхак допоможе значно прискорити процес висихання.

Крім того, ви можете розгладжувати джинси руками, коли вони ще вологі, щоб зберегти їх форму і позбутися складок. Це заощадить вам час і зусилля, оскільки ви не будете потребувати подальшого прасування штанів.

Щодо прання, важливо пам'ятати, що джинси не потрібно прати занадто часто, щоб не псувати їх зовнішній вигляд. Якщо на штанах з'явились лише плями, ви можете видалити їх лише на певних ділянках. Для цього нанесіть невелику кількість прального засобу на ганчірку та обережно протріть забруднені місця. Потім змийте теплою водою і висушіть на свіжому повітрі.

Якщо джинси потрібно прати повністю, переконайтеся, що ви їх вивернули перед завантаженням в пральну машину, щоб уникнути вицвітання кольору. Виберіть правильний режим прання, такий як ручне або делікатне прання, для збереження якості тканини.

Не рекомендується використовувати занадто багато прального порошку, оскільки це може призвести до залишків на джинсах і змусити вас прати їх знову. У такому разі прополощіть штани холодною водою, щоб видалити залишки засобу.

Якщо ваші джинси не мають стійких плям або бруду і просто потребують освіження, ви можете відмовитися від прання в пральній машині. Замість цього помістіть їх у поліетиленовий пакет і залиште в морозильній камері на ніч. Низька температура допоможе видалити неприємний запах.

Також ви можете створити спрей з оцту для освіження тканини. Змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:1 і розпиліть цю суміш на джинси. Потім слід злегка змочити водою і дозволити їм висохнути.

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