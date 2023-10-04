Как очистить джинсы, чтобы они не сели и не потеряли цвет: простые советы

Джинсы – это одежда, которая обычно является основным компонентом гардероба большинства людей. Они подходят для разных событий и могут быть использованы в обыденных образах. Но частая стирка и неправильная сушка могут отрицательно сказаться на их внешнем виде.

OBOZREVATEL предлагает эффективный лайфхак, который поможет быстро справиться с этими проблемами и сохранить яркий цвет, форму и размер вашей одежды.

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Для быстрой сушки джинсов без использования сушильной машины, вам понадобится сухое и чистое полотенце. После стирки осторожно обмотайте джинсы полотенцем, чтобы впитать чрезмерную влагу. Затем повесьте джинсы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой комнате. Этот обычный лайфхак поможет существенно ускорить процесс высыхания.

Кроме того, вы можете разглаживать джинсы руками, когда они еще влажны, чтобы сохранить их форму и избавиться от складок. Это сэкономит вам время и усилия, поскольку вы не будете нуждаться в дальнейшем глажке брюк.

Относительно стирки важно помнить, что джинсы не нужно стирать слишком часто, чтобы не портить их внешний вид. Если на штанах появились только пятна, можно удалить их только на определенных участках. Для этого нанесите небольшое количество стирального средства на тряпку и осторожно протрите загрязненные места. Затем смойте теплой водой и высушите на открытом воздухе.

Если джинсы нужно стирать полностью, убедитесь, что вы их вывернули перед загрузкой в стиральную машину во избежание выцветания цвета. Выберите правильный режим стирки, такой как ручная или деликатная стирка, для сохранения качества ткани.

Не рекомендуется использовать слишком много стирального порошка, поскольку это может привести к остаткам на джинсах и заставить вас стирать их снова. В таком случае прополощите штаны холодной водой, чтобы удалить остатки средства.

Если ваши джинсы не имеют стойких пятен или грязи и просто нуждаются в освежении, вы можете отказаться от стирки в стиральной машине. Вместо этого поместите его в полиэтиленовый пакет и оставьте в морозильной камере на ночь. Низкая температура поможет удалить неприятный запах.

Также вы можете создать спрей из уксуса для освежения ткани. Смешайте уксус и воду в соотношении 1:1 и распылите эту смесь на джинсы. Затем следует слегка смочить водой и разрешить им высохнуть.

Раньше мы писали о том, как стирать джинсы, чтобы вывести масляные пятна с помощью двух дешевых средств.

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