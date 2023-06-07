Як очистити та освіжити подушки без прання: неочікуваний лайфхак

Як очистити та освіжити подушки без прання

У літні місяці подушки потребують особливого догляду, але ви зможете легко очистити їх у зручних умовах свого дому. Від неприємного запаху, плям від поту чи пожовтіння можна позбутись за допомогою простого інгредієнта, який вже є у вашому будинку.

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Щоб очистити подушки без використання пральної машини, використовуйте цей ефективний лайфхак. Головним компонентом цього трюку є харчова сода.

Ось як очистити подушку без використання пральної машини

Харчова сода є чудовим засобом для прибирання, і вона також може бути використана для догляду за постільними речами. Цей порошок чудово абсорбує вологу і нейтралізує неприємні запахи, тому він ідеально підходить для очищення подушок зі слідами поту.

Вам потрібно просто розподілити соду рівномірним шаром на поверхні подушок і залишити їх на кілька годин. Потім за допомогою пилососа з ручним керуванням зберіть залишки соди з поверхні подушки.

Також існують додаткові заходи, які полегшать догляд за подушками:

Використовуйте захисні чохли для подушок.

Регулярно провітрюйте подушку на вулиці в сонячну погоду.

Прати наволочки щотижня.

Вибирайте наволочки, які мають властивості відштовхування вологи.

Ці прості поради допоможуть вам зберегти свої подушки свіжими, чистими і приємними на дотик протягом всього літа.

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