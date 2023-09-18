Як очистити шпалери на кухні від жиру та бруду: найефективніший саморобний засіб

Як легко очистити шпалери на кухні від жиру та глибоких забруднень

Плями та забруднення на стінах, особливо на кухонних шпалерах, буває досить важко видалити. Зазвичай звичайні миттєві засоби для прибирання не завжди впораються з цим завданням.

Однак є ефективний і доступний спосіб відчистити стіни від жиру, пилу, відбитків пальців та інших забруднень – це використання харчової соди. OBOZREVATEL поділився деякими лайфхаками, які допоможуть вам очистити шпалери.

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Содова паста для глибокого прибирання:

Найкращий спосіб відчистити шпалери за допомогою соди - приготувати пасту. На столову ложку соди додайте чайну ложку води і ретельно перемішайте до однорідності. Нанесіть цю пасту на забруднені ділянки шпалер та акуратно протріть м'якою ганчіркою або губкою, зануреною в пасту. Дайте засобу діяти протягом 5-10 хвилин, а потім обережно витріть залишки соди, уникайте перезволоження шпалер.

Якщо перший спроба не дала результату, спробуйте ще кілька разів. Занадто багато води чи інтенсивне тертя може пошкодити шпалери, тому слід бути обережним.

Содовий розчин для поточного прибирання:

Щоб регулярно очищувати шпалери, можна використовувати содовий розчин. Для приготування змішайте дві столові ложки соди з п'ятьма літрами води. Використовуйте мікрофіброву серветку, яку занурите в розчин та добре віджміть, щоб вона була ледь вологою. За допомогою цієї серветки протріть забруднені ділянки шпалер. Це освіжить покриття, позбавить його сторонніх запахів та добре видалить пил.

Перевірте безпеку

Перш ніж використовувати соду на шпалерах, рекомендується перевірити її безпеку, особливо якщо це декоративні покриття. Нанесіть невелику кількість соди або содової пасти на непомітну ділянку шпалер і спробуйте очистити її так, як ви плануєте робити зі всією поверхнею. Якщо це не вплинуло на шпалери, ви можете використовувати соду безпечно. Але слід уникати сильного тертя, оскільки це може пошкодити навіть стійке покриття шпалер.

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