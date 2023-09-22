Як очистити взуття у пральній машинці: тонкощі та нюанси

Найпростіше віднести брудне взуття в хімчистку, але це не завжди зручно і доступно. Тому варто скористатися іншим методом – пранням у пральній машинці. Проте варто знати, яке взуття для цього підходить, та як правильно його прати.

UAportal розповість про тонкощі прання взуття у пральній машинці. Зокрема, для цього підходять кросівки і кеди з текстилю без дрібного декору. Не можна прати взуття з замші, шкіри, лаку, а також взуття з декоративними елементами, які можуть пошкодитися під час прання.

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Більшість пральних машин мають спеціальну програму для прання взуття. Якщо у вашій машині немає такої програми, виберіть делікатне прання. Температура води повинна бути не вище 30-40 градусів, а швидкість обертів барабана – не більше 600 у хвилину. Віджим і сушку краще відключити.

Зазначимо, що не варто класти у пралку пару надто забрудненого взуття. Варто попередньо змити забруднення з підошви. Крім того, прання взуття у машині вимагає очищення барабана.

Поради для прання взуття у пральній машинці:

Перед пранням випустіть з взуття шнурочки і устілки.

Заповніть барабан пральній машині не більше ніж наполовину.

Додайте в барабан спеціальний порошок або гель для прання взуття.

Після прання просушіть взуття природним шляхом, уникаючи прямого сонячного світла.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете легко і ефективно випрати взуття в пральній машині.

Нагадаємо, на кросівках та інших закритих моделях часто можна помітити невелику петельку ззаду. Цей елемент не є дизайнерським рішенням. Він має декілька практичних призначень, які роблять носіння взуття зручнішим і більш функціональним.

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