Как очистить обувь в стиральной машинке: тонкости и нюансы

Проще всего отнести грязную обувь в химчистку, но это не всегда удобно и доступно. Поэтому следует воспользоваться другим методом – стиркой в стиральной машинке. Однако стоит знать, какая обувь для этого подходит, и как правильно ее стирать.

UAportal расскажет о тонкостях стирки обуви в стиральной машинке. В частности, к этому подходят кроссовки и кеды из текстиля без мелкого декора. Нельзя стирать обувь из замши, кожи, лака, а также обувь с декоративными элементами, которые могут повредиться во время стирки.

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Большинство стиральных машин имеет специальную программу для стирки обуви. Если в машине нет такой программы, выберите деликатную стирку. Температура воды должна быть не выше 30-40 градусов, а скорость оборотов барабана – не больше 600 в минуту. Отжим и сушку лучше отключить.

Отметим, что не стоит класть в стиралку пару слишком загрязненной обуви. Следует предварительно смыть загрязнение с подошвы. Кроме того, стирка обуви в машине требует очистки барабана.

Советы для стирки обуви в стиральной машинке:

Перед стиркой выпустите из обуви шнурочки и стельки.

Заполните барабан стиральной машины не более чем наполовину.

Добавьте в барабан специальный порошок или гель для стирки обуви.

После стирки просушите обувь естественным путем, избегая прямого солнечного света.

Следуя этим простым правилам, вы сможете легко и эффективно постирать обувь в стиральной машине.

Напомним, на кроссовках и других закрытых моделях часто можно заметить небольшую петельку сзади. Этот элемент не является дизайнерским решением. Он имеет несколько практических назначений, которые делают ношение обуви более удобной и более функциональной.

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