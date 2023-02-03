Як очистити подушки від жовтих плям: 3 бюджетні та ефективні засоби

З часом на подушках можуть з’являтися плями та інші забруднення, а також вони можуть пожовтіти. Деякі подушки можна прати в машинці, а деякі тільки вручну. В обох випадках ви зможете привести подушки до пристойного стану за допомогою цього простого та ефективного лайфхаку.

Про нього пише видання Express. Таким способом можна легко вивести жовті плями та запахи з подушок навіть без пральної машинки. Більшість цих інгредієнтів, скоріш за все, вже є у вашому будинку, а якщо ні, то коштують вони не дорого, тому можна сходити в магазин або аптеку витративши копійки.

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Вам знадобиться:

чашка столового оцту;

чверть чашки бури або харчова сода;

4 чайні ложки рідини для миття посуду.

Замість бури, яка діє як натуральний відбілювач і засіб для виведення плям, можна використати соду. Засіб для миття посуду позбавить масляних забруднень, які відбуваються через контакт з тілом.

Щоб видалити жовті плями з подушок, замочіть їх у гарячій воді з оцтом, бурою (або содою) та мийним засобом. Це видалить плями, усуне запахи поту, а завдяки оцту тканина подушки пом’якшиться.

Наповніть таз чи іншу ємність гарячою водою, додайте оцет, рідину для миття посуду й буру (або харчову соду);

Добре перемішайте компоненти;

Помістіть у суміш подушку, щоб вона повністю занурилася у воду, та енергійно перемішайте рідину;

Щоб суміш подіяла навіть на "найсильніші плями", залиште подушку замочуватися на ніч;

Дістаньте подушки із суміші через 12-24 години, відіжміть зайву рідину, а потім виперіть вручну;

Протріть плями засобом для миття посуду;

Після цього промийте подушку чистою холодною водою;

Щоб уникнути утворення плісняви або грибка, залиште подушку в прохолодному місці для просушування на повітрі.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, як позбутись пилу за лічені хвилини, а також про те, як доглядати за пральною машинкою раз в місяць, щоб вона прала речі ідеально.

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