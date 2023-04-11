Як очистити праску за допомогою коробки від сірників: неочікуваний лайфхак

Нагар на прасці – проблема, з якою потрібно боротися без зайвих сумнівів. Забруднена підошва праски від нагару може завадити його використанню і навіть пошкодити ваш одяг.

Існує багато способів очищення праски від нагару, від використання хімічних засобів до власноруч зроблених засобів з натуральних інгредієнтів. Але є й один простий лайфхак, для якого вам знадобиться тільки коробка від сірників.

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Для очищення праски за допомогою коробки від сірників. Для цього потрібна нова коробка. Вам знадобиться лише одна її бічна сторона, з якої зазвичай запалюють сірники.

Ви повинні обережно протерти цією бічною стороною коробки забруднені частини підошви праски. Після короткого часу ви помітите, як ваша праска виглядає майже як нова.

Деякі досвідчені господині використовують цей лайфхак навіть для видалення старих плям від нагару. Але будьте обережні, щоб не подряпати або не пошкодити вашу праску.

Раніше ми писали про ще один спосіб очистити праску за 15 хвилин.

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