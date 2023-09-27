Як одним рухом відкрити кришку банки за допомогою канцелярської резинки

Іноді відкрити закриту банку може бути завданням, що вимагає додаткових зусиль, особливо коли немає під рукою спеціального інструмента для цього. Ми поділимося ефективним способом відкривання банки зі закруткою, який не потребує великої фізичної праці чи спеціальних навичок.

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Про цей простий спосіб розповіли на Youtube-каналі DIY Pinto. Отже, як швидко відкрити банку з гвинтовою кришкою? Один чоловік в інтернеті поділився своїм досвідом і показав, як це зробити за допомогою звичайного предмета, що завжди під рукою – гумки!

Для того, щоб легко відкрити банку, слід зробити наступне:

Оберіть гумку і наверніть її навколо кришки банки, переконавшись, що вона розташована рівно по центру торця кришки і щільно прилягає до неї. Утримуйте банку однією рукою, а іншою тягніть за гумку, щоб відкрити кришку.

Такий простий і неочікуваний прийом допоможе вам швидко і без особливих зусиль відкрити банку зі закруткою. Гумка надає додаткового зчеплення та тяги, роблячи цей процес набагато легшим і більш ефективним.

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