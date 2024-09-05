Як оформити виплати, якщо ви стали ВПО

У зв’язку з військовою агресією РФ проти України багато людей були змушені залишити свої домівки та переїхати в більш безпечні регіони. Для таких осіб держава передбачила низку соціальних гарантій та виплат. Давайте розберемося детальніше, хто має право на допомогу ВПО та як її оформити. Про це пише donpatriot.

Статус внутрішньо переміщеної особи надається громадянам України, які були змушені покинути своє місце проживання через збройний конфлікт або окупацію.

Як отримати довідку ВПО?

Існує два способи отримання довідки:

Онлайн через портал Дія: Це найшвидший і найзручніший спосіб. Очно: звернутися до управління соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем фактичного проживання.

Які виплати належать ВПО?

Розмір виплат залежить від кількості членів сім’ї, віку та інших факторів. Загалом, виплати можуть становити:

2000 гривень: для працездатних осіб.

для працездатних осіб. 3000 гривень: для дітей до 18 років, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

Хто ще може розраховувати на допомогу?

Сім’ї з трьома і більше дітьми.

Студенти денної форми навчання.

Особи, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами.

Безробітні віком від 55 років, які зареєструвалися в центрі зайнятості.

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Які документи потрібні для оформлення допомоги?

Паспорт.

Ідентифікаційний код.

Довідка ВПО.

Документи, що підтверджують склад сім’ї (свідоцтва про народження, шлюб).

Документи, що підтверджують право на додаткові виплати (наприклад, довідка про інвалідність).

Куди звертатися за оформленням допомоги?

Зверніться до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

Що важливо знати?

При призначенні допомоги враховується сукупний дохід сім’ї. Якщо дохід на одну особу перевищує встановлений поріг, виплата може бути відмовлена. Ви зобов’язані повідомляти про будь-які зміни у вашому сімейному складі чи доходах. Умови надання допомоги ВПО можуть змінюватися, тому слід слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.

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