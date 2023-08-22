Як відбілити шкарпетки: простий лайфхак

Зберегти білі шкарпетки в чистоті та без слідів бруду може стати справжнім викликом. Однак, не варто відчаюватись, адже існує простий та ефективний спосіб, який допоможе відбілити їх.

Про це повідомили в Daily. Зазначили, що за допомогою звичайних предметів, які має кожен вдома, ви зможете відновити бездоганну білизну своїх шкарпеток.

Для цього вам знадобиться таз з дуже гарячою водою. Важливо, щоб вода була дійсно гарячою, оскільки це один із ключових кроків для успішного результату.

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У підготовлений таз з гарячою водою потрібно додати трохи миючого засобу, відбілювач та порошок із таблетки для посудомийної машини, яку варто розтерти до стану порошку. Після створення суміші вам залишається лише занурити свої брудні шкарпетки у таз і залишити їх там на годину.

Через годину вас здивує результат: всі плями та сліди бруду на шкарпетках повністю зникнуть, вони знову стануть чистими та білими. Цей метод має ще одну перевагу – його можна використовувати не лише для шкарпеток, але й для інших видів білої білизни.

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