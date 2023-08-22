Как отбелить носки: простой лайфхак

Сохранить белые носки в чистоте и без следов грязи может стать настоящим вызовом. Однако не стоит отчаиваться, ведь существует простой и эффективный способ, который поможет отбелить их.

Об этом сообщили в Daily. Отметили, что с помощью обычных предметов, которые есть у каждого дома, вы сможете восстановить безупречную белизну своих носков.

Для этого вам понадобится таз с очень горячей водой. Важно, чтобы вода была действительно горячая, поскольку это один из ключевых шагов для успешного результата.

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В подготовленный таз с горячей водой нужно добавить немного моющего средства, отбеливателя и порошка из таблетки для посудомоечной машины, которую следует растереть до состояния порошка. После создания смеси вам остается только погрузить свои грязные носки в таз и оставить их там на час.

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Через час вас удивит результат: все пятна и следы грязи на носках полностью исчезнут, они снова станут чистыми и белыми. Этот метод имеет еще одно преимущество – его можно использовать не только для носков, но и других видов белого белья.

Напомним, мы уже писали, как удалить пятна от отбеливателя из одежды.

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