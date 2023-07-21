Как отбелить пятна на одежде с помощью популярных таблеток

Аспирин – это не только эффективный препарат от головных болей, но и отличное средство для отбеливания пятен на одежде. Аспирин содержит салициловую кислоту, обладающую отбеливающими свойствами.

Это дешевое и эффективное средство для отбеливания пятен на одежде. Используя аспирин, вы можете легко и быстро вернуть своим вещам белый цвет.

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Чтобы отбелить пятно на одежде с помощью аспирина, нужно сделать следующее:

Растолочь несколько таблеток аспирина в порошок. Добавить порошок аспирина в воду до образования густой кашицы. Нанести кашицу на пятно и оставить на несколько часов. Затем смойте кашицу водой и постирайте одежду как обычно.

Аспирин поможет отбелить пятна от чая, кофе, вина, кетчупа, сока и других веществ.

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Вот несколько советов, которые помогут вам получить наилучший результат:

Чем свежее будет пятно, тем легче его отбелить.

Не используйте аспирин для отбеливания одежды из тонких тканей.

Перед использованием аспирина попробуйте на небольшом участке ткани, чтобы убедиться, что он не повреждает ткань.

Напомним, мы уже писали, как удалить пятна от отбеливателя из одежды.

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