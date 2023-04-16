Як відкрити пляшку вина за допомогою запальнички: простий лайфхак

Один зі способів відкрити пляшку вина без штопора став популярним за допомогою відео на YouTube-каналі Top MMA 007. Користувачі соціальних мереж також діляться цим простим, але ефективним методом – використанням запальнички.

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Цей спосіб базується на законах фізики і не потребує складних інструментів. Для цього потрібно взяти запальничку, відкрити шийку пляшки і почати методично нагрівати область, де розташований корок. Після кількох хвилин нагрівання, корок вилетить сам з пляшки, дозволяючи насолодитися вмістом.

Цей спосіб може врятувати у випадку, якщо немає під рукою штопора, але є запальничка. Важливо використовувати цей метод обережно та дотримуватися правил безпеки при роботі з вогнем.

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