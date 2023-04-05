Як економно почистити манго за допомогою бокалу для вина (відео)

Манго – це смачний і корисний фрукт, але його доволі важко почистити. Якщо ви не хочете витрачати час на те, щоб дістати м’якоть зі шкірки, або не знаєте, як це зробити, можна використати звичайний бокал для вина.

Мама з Мельбурна Шантель Міла поділилась відео TikTok, у якому показує три найкращі поради, якими вона користується постійно.

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Одна із них – спосіб очистити манго за лічені секунди та зберегти якомога більше м'якоті. Мама Міла в соцмережах, запропонувала використати келих для вина, щоб нарізати манго на дольки.

"Використовуйте келих для вина, щоб зачерпнути манго та мінімізувати втрати", – сказала вона.

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Спочатку відріжте манго по обидва боки кісточки, так щоб вийшли дві половинки. Потім візьміть бокал для вина і викрутіть кожну половинку манго, як би вона відірвалася від кісточки, а потім за допомогою бокала зніміть м’якоть зі шкірки.

Відтоді її відео переглянули понад 60 000 користувачів, і багато хто сказав, що не міг дочекатися, щоб спробувати цей лайфхак.

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