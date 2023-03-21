Як почистити ананас за 1 хвилину та нарізати його: простий лайфхак

Почистити ананас досить просто, якщо знати, як це роботи. Проте насамперед треба обрати стиглий плід.

UAportal розповідає, як почистити ананас за 1 хвилину, як його порізати та як вибрати. Вам знадобиться мінімум часу та гострий ніж для очищення.

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Як вибрати стиглий ананас

Є кілька важливих критеріїв, які свідчать про те, що ананас дійсно стиглий:

1. "Волосся" ананаса зелене, густе та красиве. Листя повинно бути щільним, а відриватися має без зусиль та швидко.

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2. У стиглого ананаса коричнево-жовта або з легким зеленуватим відтінком шкірка. Якщо вона повністю коричнева, то плід переспів.

3. Ананас має бути пружним, але не жорстким. Плід має продавлюватися під пальцями.

4. На фрукті не повинно бути вм'ятин і пошкоджень, оскільки тоді може виникнути підгнивання всередині.

Також не варто купувати в магазині зелений ананас, оскільки в домашніх умовах він не дозріє.

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Як почистити ананас за 1 хвилину і нарізати його

Пропонуємо найпростіший спосіб чищення і нарізки ананаса:

зріжте верхівку і низ ананаса;

поставте ананас вертикально і зріжте шкірку, починаючи від низу до верху, "очки" ананаса залишати не треба;

розріжте ананас уздовж навпіл, а потім обидві половинки по довжині – ще на дві частини;

зріжте у четвертинок тверду серцевину, яку можна використати для приготування фрешу;

отримані шматочки розріжте уздовж ще раз на дві частини;

наріжте на порційні шматки.

Важливо! Ананас стане солодшим, якщо його залишити на 30-60 хвилин при кімнатній температурі.

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Як красиво нарізати ананас, не очищаючи його

Неочищений ананас також можна нарізати. Як це зробити:

розріжте ананас уздовж на дві частини – "волосся" також потрібно розділити, а потім половинки – ще на дві, теж уздовж;

зріжте акуратно шкуру з четвертинок, щоб у вас вийшла своєрідна підставка;

зрізаний м'якуш наріжте на часточки і поверніть їх так звані "підставки", зсунувши в шаховому порядку.

Також можете просто нарізати неочищений ананас на порційні шматочки.

Нагадаємо, що одним з найпопулярніших видів м'яса є курятина. Вона швидко готується та дуже корисна для організму людини. Проте не всі частини курки можна їсти і ось чому.

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