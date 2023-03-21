Тільки зіпсуєте: які гриби не можна маринувати

Українці звикли солити, заморожувати, маринувати та сушити різні продукти. Це стосується також грибів.

Проте не з усіма грибами можна проводити вищеназвані процеси. Тому UAportal розповідає, які гриби краще не маринувати, щоб не нашкодити здоров'ю.

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Які гриби краще не маринувати

На думку експертів, для маринування не підходять:

білі гриби;

підосичники;

підберезники;

моховики (польські);

маслюки;

рижики;

опеньки;

лисички;

печериці;

гливи.

Водночас треба пам'ятати, що для маринування найкраще підійдуть молоді гриби. Також не варто змішувати сорти.

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Крім цього, краще, аби гриби мали приблизно однаковий розмір. Якщо ж вони великі, то їх треба розрізати на частини. Так гриби краще проваряться.

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Пам'ятайте, що використовувати для консервації недоварені гриби в жодному разі не можна.

Як гриби можна засолювати

На думку досвідчених грибників, для засолки найкраще підійдуть:

грузді;

рижики;

вовнянки;

сироїжки;

лисички.

З сироїжок треба зняти шкіру, а темні гриби ошпарити окропом та промити в холодній воді.

Солити гриби можна двома способами: на "на сиру" та за допомогою гарячої обробки (варіння).

Проте у сирому вигляді гриби треба солодити тільки досвідченим грибникам. Новачкам варто спочатку проварити гриби впродовж 15 хвилин, а потім вже засолювати.

Коли консервують гриби, то можна туди покласти корінь або листя хрону. Це оберігатиме від скисання та додасть гостроти смак.

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Експерти категорично заборонять використовувати для засолювання оцинкований посуд чи глиняні горщики. Для цієї справи підійде емальований чи скляний посуд, а найкращим варіантом стане дерев'яна бочка.

Корисні грибні лайфхаки

Аби під час варіння гриби не втратили свій колір на те стали темними, у підсолену воду треба додати трішки лимонної кислоти.

Якщо під час соління додати листя дуба або вишні, то грибочки будуть трішки хрустіти.

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