Только испортите: какие грибы нельзя мариновать

Украинцы привыкли солить, замораживать, мариновать и сушить разные продукты. Это касается также грибов.

Однако не со всеми грибами можно проводить вышеперечисленные процессы. Поэтому UAportal рассказывает, какие грибы лучше не мариновать, чтобы не навредить здоровью.

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Какие грибы лучше не мариновать

По мнению экспертов, для маринования не подходят:

белые грибы;

подосиновики;

подберезовики;

моховики (польские);

маслята;

рыжики;

опята;

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лисички;

шампиньоны;

вешенки.

В то же время следует помнить, что для маринования лучше всего подойдут молодые грибы. Также не следует смешивать сорта.

Кроме того, лучше, чтобы грибы имели примерно одинаковый размер. Если они большие, то их надо разрезать на части. Так грибы лучше проварятся.

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Помните, что использовать для консервации недоваренные грибы ни в коем случае нельзя.

Как грибы можно засаливать

По мнению опытных грибников, для засолки лучше всего подойдут:

грузди;

рыжики;

шерстяные;

сыроежки;

лисички.

С сыроежек нужно снять кожу, а темные грибы ошпарить кипятком и промыть в холодной воде.

Солить грибы можно двумя способами: на "на сырую" и с помощью горячей обработки (варки).

Однако в сыром виде грибы надо сладить только опытным грибникам. Новичкам следует сначала проварить грибы в течение 15 минут, а затем уже засаливать.

Когда консервируют грибы, можно туда положить корень или листья хрена. Это будет оберегать от скисания и придаст остроту вкус.

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Эксперты категорически запретят использовать для засолки оцинкованную посуду или глиняные горшки. Для этого дела подойдет эмалированная или стеклянная посуда, а лучшим вариантом станет деревянная бочка.

Полезные грибные лайфхаки

Чтобы во время варки грибы не потеряли свой цвет, стали темными, в подсоленную воду нужно добавить немного лимонной кислоты.

Если во время соления добавить листья дуба или вишни, то грибочки будут немного хрустить.

Напомним, что одним из самых популярных видов мяса является курятина. Она быстро готовится и очень полезна организму человека. Однако не все части курицы можно есть и вот почему.

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