Как экономно почистить манго с помощью бокала для вина (видео)

Манго – это вкусный и полезный фрукт, но довольно трудно почистить. Если вы не хотите тратить время на то, чтобы достать мякоть из кожуры или не знаете, как это сделать, можно использовать обычный бокал для вина.

Мама из Мельбурна Шантель Мила поделилась видео TikTok, в котором показывает три лучших совета, которыми она пользуется постоянно.

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Одна из них – способ очистить манго в считанные секунды и сохранить как можно больше мякоти. Мама Мила в соцсетях предложила использовать бокал для вина, чтобы нарезать манго на дольки.

"Используйте бокал для вина, чтобы зачерпнуть манго и минимизировать потери", – сказала она.

Видео дня

Сначала отрежьте манго с обеих сторон косточки, так чтобы получились две половинки. Затем возьмите бокал для вина и выкрутите каждую половинку манго, как бы она оторвалась от косточки, а затем с помощью бокала снимите мякоть с кожуры.

С тех пор ее видео просмотрели более 60 000 пользователей, и многие сказали, что не могли дождаться, чтобы попробовать этот лайфхак.

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