Як скасувати статус військовозобов’язаного 'у розшуку': пояснення юриста

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації всі військовозобов'язані громадяни перебувають під особливим обліком. Ігнорування встановлених вимог може призвести до серйозних наслідків, включаючи розшук через Територіальні центри комплектування та поліцію.

Як скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту, розповіла адвокатка Таміла Алексик в інтерв'ю ТСН.. Вона рекомендує два основні шляхи вирішення проблеми.

Перший варіант - звернутися безпосередньо до слідчого, який ініціював розшук, з клопотанням про його припинення. Утім, цей метод має суттєвий ризик: особиста явка може супроводжуватися врученням підозри або навіть застосуванням запобіжного заходу.

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Більш безпечним є другий варіант - оскарження постанови про розшук у судовому порядку. Для цього потрібно надати офіційну постанову та документи, що підтверджують поважні причини неявки: наприклад, медичні довідки про стаціонарне лікування або документи про відрядження.

Суд може скасувати постанову про розшук, якщо буде визнано, що особа дійсно не отримувала повісток і не ухилялася від мобілізації. Головне - мати беззаперечні офіційні докази.

Важливо пам'ятати: у період воєнного стану кожен громадянин несе відповідальність за взаємодію з військовими комісаріатами та дотримання встановлених законом правил.

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