Як відмити пластиковий контейнер, щоб позбутись запаху їжі: прості лайфхаки

Пластикові контейнери – це практичний спосіб зберігати та переносити їжу. Вони доступні, легкі та міцні, ідеально підходять для роботи, відпочинку та зберігання продуктів вдома. Однак, незважаючи на всі їхні переваги, часто вони зберігають запахи їжі навіть після миття.

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Але є декілька простих і ефективних способів позбавити пластикові контейнери від неприємних запахів за допомогою продуктів, які зазвичай є в кожному будинку, пише Телеграф.

Кава: Після приготування кави не викидайте макуху. Використовуйте її для миття пластикових контейнерів. Просто натріть макуху всередину контейнера, а потім ретельно промийте його. Запах їжі зникне, і ваш контейнер буде свіжим. Сода: Змішайте соду з водою до отримання консистенції схожої на кашу або крем. Покладіть цю масу на дно пластикового контейнера і закрийте його кришкою. Через дві години видаліть содову суміш і ретельно промийте контейнер. Запах також зникне. Газета: Якщо у вас є газета, вона може вас врятувати від запаху їжі у пластикових контейнерах. Просто скрутіть газету і помістіть її всередину контейнера. Залиште на 5 годин, потім витягніть газету і прополощіть контейнер. Запах також зникне.

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