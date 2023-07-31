Як відмити сковорідку, щоб не пошкодити антипригарне покриття

Як відмити антипригарне покриття - як правильно мити сковорідку з антипригарним покриттям, щоб не пошкодити

Сковорідку з антипригарним покриттям дуже легко пошкодити, якщо неправильно використовувати або доглядати. Це може становити небезпеку для вас та ваших близьких.

З серйозними забрудненнями можуть виникати проблеми, оскільки є ризик завдати пошкоджень ніжному покриттю. Але існує простий лайфхак, який дозволить зробити це швидко та ефективно.

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Вам потрібне господарське мило (72%), яке треба натерти на крупній терці. Мильну стружку потрібно перекласти на сковорідку з антипригарним покриттям. Налийте туди ще 150 мл води і тримайте на вогні до закипання.

Помішуйте масу до того часу, поки мило не розчиниться, а маса не загусне. Після цього вимикайте вогонь та зачекайте, щоб суміш охолонула.

Далі потрібно взяти м'яку щітку та протерти сковорідку піною з обох сторін. Далі залиште все на 20 хвилин, а після просто промийте сковорідку під краном.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть "вбити" сковороду, яка має антипригарне покриття. Важливо дотримуватися кількох правил для подовження життя вашої пательні.

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