Як відіпрати речі від плям помади: народні способи

Хоча б раз кожна жінка стикалася з плямами помади на одязі. Існує кілька простих, доступних і надійних способів видалення такої плями без особливих зусиль.

UAportal розповість про методи, які допоможуть вам. Більше не потрібно буде витрачати великі гроші на спеціальні засоби, адже є ефективні альтернативи – народні засоби.

Дьогтьове мило

Якщо пляма свіжа, то цей засіб — те, що вам потрібно. Таке мило недороге, проте чудово відтирає різні забруднення. Натріть річ милом і залишити на 15 хвилин. Після цього прополосність одяг водою та дайте йому висохнути.

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Засіб для миття посуду

Якщо у вас немає мила, то засіб для миття посуду також допоможе. Важливо добре прополоскати річ після прання, щоб на ній не залишилося слідів.

Сода

Насипте сіль на пляму від помади та почніть відтирати. Після процедури залишки соди змийте водою.

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Крім цього, варто відразу починати видаляти пляму, адже так буде легше її відіпрати. Натомість не потрібно використовувати гарячу воду, адже вона може навпаки закріпити пляму.

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