Як відвадити кротів з городу без отрути та хімії

Кроти, попри свою користь для грунту та у боротьбі зі шкідниками, можуть завдати багато проблем на садових ділянках. Вони риють тунелі, які можуть пошкодити рослини і газон, а також витягують назовні коріння, що може призвести до загибелі рослин.

Існує багато способів, як вивести кротів з городу, однак якщо ви прихильник гуманних методів, пропонуємо використовувати для відлякування кротів ультразвукові пристрої, або влаштовуйте перешкоди в самій землі.

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Це можуть бути шматки шиферу, або сітки, які потрібно закопати в землю на глибину до 30 см.

У кротячі нори можна засипати попіл або золу. Або посадіть біля рослин, які хочете захистити від кротів цибулю, часнику, чорнобривці чи лаванду.

Також досвідчені городники з чорнобривців готують розчин, яким поливають рослини. Кажуть, що запашна вода з цих квітів просочує грунт і кротам стаж нестерпно, тому вони не полізуть до рослин.

Потрібно взяти кілька кущів чорнобривців, залити їх відром окропу та дати настоятися добу. Потім літр запарених чорнобривців розмішують у відрі води й поливають город та квіти у саду. Також "чорнобривцевий настій" заливають у кротячі нори.

Нагадаємо, слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.

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