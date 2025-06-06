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Економіка

Як пенсіонеру уникнути оплати за доставку газу

Ціхоцька Марія

Як пенсіонеру уникнути оплати за доставку газу
Сума за доставку газу нараховується незалежно від фактичного використання палива

Окрім оплати за спожитий газ, українці зобов’язані окремо платити за його доставку. Цей тариф діє для всіх споживачів без винятку, включно з пенсіонерами.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на НКРЕКП, сума за доставку газу нараховується незалежно від фактичного використання палива. Тобто навіть у разі повного нульового споживання – платіж все одно буде. У таких випадках використовуються мінімальні розрахункові обсяги.

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Як не платити за доставку

Щоб повністю уникнути цього платежу, необхідно офіційно відключитися від газопостачання і розірвати договір з оператором. Для цього слід:

  • отримати акт про припинення подачі газу;
  • звернутися до газорозподільної компанії для розірвання контракту.

Відключення проводиться шляхом перекриття подачі або встановлення спеціальної заглушки з пломбуванням, повідомляє НКРЕКП.

Нагадуємо: тариф на доставку газу розраховується індивідуально для кожного споживача.

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