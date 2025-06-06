Як пенсіонеру уникнути оплати за доставку газу
Окрім оплати за спожитий газ, українці зобов’язані окремо платити за його доставку. Цей тариф діє для всіх споживачів без винятку, включно з пенсіонерами.
Як повідомляє 24 Канал із посиланням на НКРЕКП, сума за доставку газу нараховується незалежно від фактичного використання палива. Тобто навіть у разі повного нульового споживання – платіж все одно буде. У таких випадках використовуються мінімальні розрахункові обсяги.
Читайте також: UNHCR виплатить 11 тис. грн: хто з українців може розраховувати на допомогу
Як не платити за доставку
Щоб повністю уникнути цього платежу, необхідно офіційно відключитися від газопостачання і розірвати договір з оператором. Для цього слід:
- отримати акт про припинення подачі газу;
- звернутися до газорозподільної компанії для розірвання контракту.
Відключення проводиться шляхом перекриття подачі або встановлення спеціальної заглушки з пломбуванням, повідомляє НКРЕКП.
Нагадуємо: тариф на доставку газу розраховується індивідуально для кожного споживача.
Раніше ми розповідали, хто з людей з інвалідністю в Україні може отримати допомогу у розмірі 800 тисяч гривень.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!