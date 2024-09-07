Як перекласти на українську 'брезгливый' и 'мнительный'

Чи знаєте ви, як правильно сказати українською "брезгливый" і "мнительный"? Ці слова часто зустрічаються в нашій мові, але не всі знають, що вони є русизмами.

Відомий український мовознавець і педагог Олександр Авраменко під час ефіру на телеканалі "1+1" пояснив, як правильно замінити ці слова українськими аналогами.

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За словами експерта, слово "брезгливый" українською відповідає слово "гидливий". Це означає, що людина, яка відчуває огиду до чогось, є гидливою.

А ось слово "мнительный" можна замінити українськими словами "помисливий" або "самовразливий". Такі люди часто переймаються через дрібниці й схильні до тривоги.

Також Авраменко дав пораду щодо слова "коренастий". В українській мові воно має кілька відповідників: "кремезний", "дебелий" або "широкоплечий".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

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