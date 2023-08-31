Як почистити подушки без пральної машини

Як правильно чистити подушки, які не можна прати - як почистити подушку в домашніх умовах

Подушки накопичують піт, пил, пилових кліщів та вологість. Тому вкрай важливо їх регулярно чистити.

Існує ефективний спосіб очистити їх, не використовуючи пральну машину. Про це пише видання Sante Plus.

Читайте також: Шість хитрощів, як видалити наклейку, не залишивши слідів

Секрет чищення подушок без пральної машини

Насамперед важливо завжди використовувати захисні чохли для подушок. Вони збережуть їх у чистоті та хорошому стані якомога довше. Крім того, вони можуть запобігти утворенню жовтих плям.

Подушки можна прати вручну, якщо не використовувати занадто багато води або засобів для чищення. Перед чищенням подумайте про видалення пилу за допомогою пилососа. Потім протріть їх злегка вологою ганчіркою з нейтральним милом. Крім того, уникайте використання агресивних миючих засобів та замочування подушок, інакше ви ризикуєте їх пошкодити.

Щоб висушити подушки, залиште їх на відкритому повітрі. Уникайте годин, коли сонце палить найсильніше, особливо в найспекотніші дні, щоб не пошкодити їх.

Зрештою, ніколи не використовуйте фен або батарею для їхнього сушіння. Це тому, що подушки чутливі до високих температур.

Нарешті, майте на увазі, що в'язкопружні подушки не дуже люблять вологість. Не забудьте повністю висушити чохол та наволочку, щоб уникнути розмноження бактерій та утворення цвілі.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!