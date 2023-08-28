Шість хитрощів, як видалити наклейку, не залишивши слідів

Відклеїти наклейку з дерева, скла або пластикової пляшки – непросте завдання. Залишки клею можуть забруднити ваші меблі або інші предмети.

Навіть намагаючись зіскребти залишки клею, покриття предмета чи меблів залишається забрудненим. Видання Sante Plus розповіло, як легко і без слідів видалити наклейку за допомогою цих хитрощів.

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Фен

Щоб легко видалити наклейку, можна скористатися феном. Тепло від фена ефективно розплавляє клей та дозволяє легко його видалити. Для цього увімкніть пристрій та наведіть його на наклейку або етикетку на одну хвилину. Під впливом тепла клей повинен розплавитись, і вам залишиться тільки зняти наклейку пальцями.

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Оливкова олія

Використання жирної речовини допоможе вам легко відклеїти наклейку. Просто змастіть її оливковою олією і дайте постояти кілька хвилин, щоб олія проникла. Потім видаліть наклейку, протерши її абразивною стороною губки.

Гарячий оцет

Змочіть тканину або ганчірку теплим білим оцтом і промокніть наклейку. Потім потріть губкою, щоб видалити наклейку. Зверніть увагу, що ви також можете накрити наклейку тканиною, просоченою гарячим оцтом, на 30 хвилин. Це допоможе розчинити клей та легко зняти наклейку або етикетку.

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Пара

Якщо ваш предмет не дуже тендітний, можна скористатися праскою. Направте струмінь пари на наклейку, потім проведіть ганчіркою або губкою прямо по предмету, щоб зняти наклейку, не залишаючи слідів клею.

Харчова сода

Щоб легко видалити наклейку, приготуйте пасту з олії, наприклад кокосової олії, та харчової соди. Нанесіть цю пасту на наклейку, а потім потріть її, щоб видалити її, не залишаючи залишків клею.

Лимон

Щоб видалити наклейку, етикетку або залишки клею, достатньо використати половину лимона. Потріть уражену ділянку, дайте постояти 10 хвилин, потім очистіть предмет або поверхню губкою.

Зверніть увагу, що ви також можете використовувати ефірну олію лимона. Намочіть етикетку або наклейку, залиште на кілька хвилин, потім потріть, щоб видалити наклейку.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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