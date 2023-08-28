Шесть уловок, как удалить наклейку, не оставив следов

Отклеить наклейку из дерева, стекла или пластиковой бутылки – непростая задача. Остатки клея могут испачкать вашу мебель или другие предметы.

Даже пытаясь соскоблить остатки клея, покрытие предмета или мебели остается загрязненным. Издание Sante Plus рассказало, как легко и без следов удалить наклейку с помощью этих уловок.

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Фен

Чтобы легко удалить наклейку, можно воспользоваться феном. Тепло от фена эффективно расплавляет клей и позволяет его удалить. Для этого включите устройство и наведите его на наклейку или наклейку на одну минуту. Под воздействием тепла клей должен расплавиться и вам останется только снять наклейку пальцами.

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Оливковое масло

Использование жирного вещества поможет легко отклеить наклейку. Просто смажьте его оливковым маслом и дайте постоять несколько минут, чтобы масло проникло. Затем удалите наклейку, протерев ее абразивной стороной губки.

Горячий уксус

Смочите ткань или тряпку теплым белым уксусом и промокните наклейку. Затем потрите губкой, чтобы удалить наклейку. Обратите внимание, что вы можете накрыть наклейку тканью, пропитанной горячим уксусом, на 30 минут. Это поможет растворить клей и легко снять наклейку или наклейку.

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Пора

Если ваш предмет не очень хрупок, можно воспользоваться утюгом. Направьте струю пара на наклейку, затем проведите тряпкой или губкой прямо по предмету, чтобы снять наклейку, не оставляя следов клея.

Пищевая сода

Чтобы легко удалить наклейку, приготовьте пасту из растительного масла, например кокосового масла, и пищевой соды. Нанесите эту пасту на наклейку, затем потрите ее, чтобы удалить ее, не оставляя остатков клея.

Лимон

Чтобы удалить наклейку, этикетку или остатки клея, достаточно использовать половину лимона. Потрите пораженный участок, дайте постоять 10 минут, затем очистите предмет или поверхность губкой.

Обратите внимание, что вы можете использовать эфирное масло лимона. Намочите этикетку или наклейку, оставьте на несколько минут, затем потрите для удаления наклейки.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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