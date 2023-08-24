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Как удалить ржавчину из металлических предметов: Топ-5 эффективных средств

Дутик Катерина

Как быстро вывести ржавчину из металла в домашних условиях – растворяющая ржавчину

Когда металлическая поверхность остается во влажной среде в течение длительного времени, она подвергается явлению окисления, что приводит к появлению ржавчины. Это не значит, что от таких вещей нужно обязательно избавиться.

Ржавчина может появиться на посуде, кухонном приборе, оборудовании и т.д. Издание Sante Plus предложили пять действенных способов, легко применяемых на практике, против неприглядной ржавчины.

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1. Натрите металлический предмет картофелем и жидкостью для мытья посуды.

Начнём с самого нетипичного метода. Удалить ржавчину можно с помощью картофеля.

  • Разрежьте картофелину пополам.
  • Нанесите картофелину для мытья посуды на отрезанную часть одной из двух половин.
  • Потрите картофель по ржавой поверхности, если бы вы использовали губку. Равномерно жидкость для мытья посуды и картофель вступят в реакцию таким образом, что ржавчина уменьшится.

Этот метод лучше использовать в случаях умеренной или легкой ржавчины, а также на поверхностях, к которым легко получить доступ. Картофель соскальзывает, и вы можете пораниться.

2. Удалите ржавчину с помощью пищевой соды.

Пищевая сода – еще один отличный ингредиент, который может удалить пятна ржавчины или по крайней мере осветить их.

  1. Сначала нанесите на ржавые части 1-2 столовых ложки пищевой соды (в зависимости от размера проблемных участков).
  2. Оставить действовать на 1 час.
  3. Используйте стальную мочалку, чтобы потереть проблемные участки, пока ржавчина не исчезнет. А если вы чистите сковороду, лучше использовать губку для мытья посуды.
  4. Необходимо промыть и высушить чистой тканью.

Лучше использовать пищевую соду в тех местах, где ржавчина менее выражена. Единственным недостатком является то, что вам придется приложить немного усилий, чтобы увидеть результаты.

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3. Белый уксус – отличное очищающее средство наряду с пищевой содой.

  • Наполните миску белым уксусом (или таз, в зависимости от размера обрабатываемого объекта).
  • Замочите вещь в растворе белого уксуса.
  • Оставьте на ночь.
  • На следующий день протрите предмет стальной мочалкой или щеткой.

Если предмет не подходит для купания, используйте ткань, смоченную белым уксусом, а затем приложите ее к ржавым участкам. Оставьте на несколько часов, затем протрите стальной мочалкой. Этот подход отлично справляется с сильной ржавчиной и прост в использовании.

4. Трюк с лимоном и солью

Чтобы удалить ржавчину, можно использовать лимон и соль.

  • Посыпьте обильное количество большой соли (часто будет достаточно 1 столовой ложки) на участок, склонный к ржавчине.
  • Разрежьте лимон пополам и выдавите на слой соли капли сока.
  • Приблизительно через 15 или даже 30 минут протрите это место чистой губкой. Не стесняйтесь повторять процесс, пока не будете удовлетворены.
  • Дайте постоять 1-2 часа.
  • Промойте, высушите и наслаждайтесь. Если все хорошо, ржавчина должна исчезнуть.

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5. Техника с лимонной кислотой

Лимонная кислота, природно содержащаяся в лимонах, является неотъемлемой частью ухода за домом и является отличным средством против ржавчины.

  • Подготовьте миску, наполненную одним-двумя дюймами чистой воды.
  • Растворите 3 столовые ложки лимонной кислоты в воде, затем перемешайте.
  • Замочите предмет, подверженный ржавчине, в миске и оставьте на ночь.
  • На следующий день протрите стальной ватой и удалите следы ржавчины, еще присутствующие на металлическом предмете. Если все пойдет хорошо, ржавчина волшебным образом исчезнет.
  • Просто промойте и высушите, прежде чем наслаждаться поверхностью без разводов.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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