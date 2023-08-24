Как удалить ржавчину из металлических предметов: Топ-5 эффективных средств

Когда металлическая поверхность остается во влажной среде в течение длительного времени, она подвергается явлению окисления, что приводит к появлению ржавчины. Это не значит, что от таких вещей нужно обязательно избавиться.

Ржавчина может появиться на посуде, кухонном приборе, оборудовании и т.д. Издание Sante Plus предложили пять действенных способов, легко применяемых на практике, против неприглядной ржавчины.

Читайте также: Шесть эффективных советов, как очистить днище унитаза

1. Натрите металлический предмет картофелем и жидкостью для мытья посуды.

Начнём с самого нетипичного метода. Удалить ржавчину можно с помощью картофеля.

Видео дня

Разрежьте картофелину пополам.

Нанесите картофелину для мытья посуды на отрезанную часть одной из двух половин.

Потрите картофель по ржавой поверхности, если бы вы использовали губку. Равномерно жидкость для мытья посуды и картофель вступят в реакцию таким образом, что ржавчина уменьшится.

Этот метод лучше использовать в случаях умеренной или легкой ржавчины, а также на поверхностях, к которым легко получить доступ. Картофель соскальзывает, и вы можете пораниться.

2. Удалите ржавчину с помощью пищевой соды.

Пищевая сода – еще один отличный ингредиент, который может удалить пятна ржавчины или по крайней мере осветить их.

Сначала нанесите на ржавые части 1-2 столовых ложки пищевой соды (в зависимости от размера проблемных участков). Оставить действовать на 1 час. Используйте стальную мочалку, чтобы потереть проблемные участки, пока ржавчина не исчезнет. А если вы чистите сковороду, лучше использовать губку для мытья посуды. Необходимо промыть и высушить чистой тканью.

Лучше использовать пищевую соду в тех местах, где ржавчина менее выражена. Единственным недостатком является то, что вам придется приложить немного усилий, чтобы увидеть результаты.

Читайте также: Возьмите шпатель, уксус и газеты: как почистить жирную и пыльную кухонную вытяжку

3. Белый уксус – отличное очищающее средство наряду с пищевой содой.

Наполните миску белым уксусом (или таз, в зависимости от размера обрабатываемого объекта).

Замочите вещь в растворе белого уксуса.

Оставьте на ночь.

На следующий день протрите предмет стальной мочалкой или щеткой.

Если предмет не подходит для купания, используйте ткань, смоченную белым уксусом, а затем приложите ее к ржавым участкам. Оставьте на несколько часов, затем протрите стальной мочалкой. Этот подход отлично справляется с сильной ржавчиной и прост в использовании.

4. Трюк с лимоном и солью

Чтобы удалить ржавчину, можно использовать лимон и соль.

Посыпьте обильное количество большой соли (часто будет достаточно 1 столовой ложки) на участок, склонный к ржавчине.

Разрежьте лимон пополам и выдавите на слой соли капли сока.

Приблизительно через 15 или даже 30 минут протрите это место чистой губкой. Не стесняйтесь повторять процесс, пока не будете удовлетворены.

Дайте постоять 1-2 часа.

Промойте, высушите и наслаждайтесь. Если все хорошо, ржавчина должна исчезнуть.

Читайте также: Три способа, как очистить экран телевизора без царапины

5. Техника с лимонной кислотой

Лимонная кислота, природно содержащаяся в лимонах, является неотъемлемой частью ухода за домом и является отличным средством против ржавчины.

Подготовьте миску, наполненную одним-двумя дюймами чистой воды.

Растворите 3 столовые ложки лимонной кислоты в воде, затем перемешайте.

Замочите предмет, подверженный ржавчине, в миске и оставьте на ночь.

На следующий день протрите стальной ватой и удалите следы ржавчины, еще присутствующие на металлическом предмете. Если все пойдет хорошо, ржавчина волшебным образом исчезнет.

Просто промойте и высушите, прежде чем наслаждаться поверхностью без разводов.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал