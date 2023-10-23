Як підготувати батареї до зими, щоб вони краще гріли: простий лайфхак

Як самостійно спустити повітря з радіатора, щоб батареї гріли краще

Розпочався опалювальний сезон, і це час підготувати батареї до холодів, щоб вони ефективно нагрівали приміщення. Один майстер на всі руки поділився корисною порадою про те, як можна забезпечити гарячу роботу радіатора.

Цей процес забезпечить кращу циркуляцію тепла, і ваш радіатор буде гріти значно ефективніше, а отже, набагато швидше стане гарячим, розповів блогер у своєму TikTok акаунті.

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Швидкий спосіб зробити батарею гарячою

Для того, щоб ваш радіатор працював більш ефективно, вам знадобиться дволітрова пляшка. Спершу виріжте в ній два отвори – один більший, інший менший. Зверніть увагу на бічний гвинт або заглушку на вашій батареї, оскільки саме з нею ми будемо працювати.

Прикладіть великий отвір пляшки до гвинта на батареї, а потім вставте викрутку у менший отвір, як показано у відео. Тепер почніть поступово відкручувати гвинт.

Поступово ви помітите, як повітря виходить з батареї, і за ним починає виділятися вода. Поки це стається, тримайте викрутку на місці. Як тільки система позбудеться повітряного карману, ви можете знову закрутити гвинт.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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