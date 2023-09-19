Як підживлювати смородину перед зимою: лайфхак від досвідчених городників

Експерти розкривають корисні поради з правильного останнього підживлення кущів смородини перед настанням зими.

За даними "Апостроф", багато городників вже взялися за підготовку своїх смородинових кущів до зими, але важливе останнє підживлення в цьому сезоні може виявитися критичним для майбутнього врожаю цієї чудової ягоди.

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Експерти розповідають, що щоб задовольнити потреби смородини та забезпечити їй належне зберігання та ріст у наступному сезоні, варто враховувати наступну методику її підживлення.

Сульфат калію: Розведіть 30 грамів сульфату калію в 10 літрах води та застосуйте для поливу смородинових кущів. Це допоможе підготувати рослини до зими та забезпечити ними потрібні мінерали. Суперфосфат: Візьміть одне відро води і розчиніть в ньому 20 грамів суперфосфату. Проведіть удобрення смородинових кущів цією сумішшю. Цей комплексний захід допоможе відновити рослини після збирання врожаю та гарантує успішний зріст та розвиток в наступному сезоні.

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