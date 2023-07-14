Як підібрати шкарпетки потрібного розміру без примірки: простий лайфхак

Багато людей купляють шкарпетки, не звертаючи уваги на розмір, і часто роблять помилки. Хоча це може здатися незначною проблемою, фахівці-подологи попереджають, що такі помилки можуть призвести до ряду проблем.

Насправді, визначити правильний розмір шкарпеток не є складною задачею, і вам не потрібно буде міряти шкарпетку.

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Фахівці рекомендують не спиратися на розмір, вказаний на упаковці, а скористатися простим лайфхаком. Вам лише потрібно взяти шкарпетку і обернути її навколо стисненого кулака. Якщо вдається зробити це так, щоб кінчик шкарпетки доторкався до п'яти без розтягування, то цей розмір підходить вам.

Фахівці зазначають, що неправильний розмір шкарпеток може призвести до утворення мозолів, вростання нігтів і навіть деформації пальців. Особливо ця проблема актуальна для дітей, які можуть не відчувати дискомфорту і навіть не усвідомлювати, що мають неправильний розмір шкарпеток.

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