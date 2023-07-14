Как подобрать носки нужного размера без примерки: простой лайфхак

Многие люди покупают носки, не обращая внимания на размер, и часто совершают ошибки. Хотя это может показаться незначительной проблемой, специалисты-полологи предупреждают, что такие ошибки могут привести к ряду проблем.

В самом деле, определить правильный размер носков не является сложной задачей, и вам не нужно будет мерить носок.

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Специалисты рекомендуют не опираться на размер указанный на упаковке, а воспользоваться простым лайфхаком. Вам только нужно взять носок и повернуть его вокруг сжатого кулака. Если удается сделать это так, чтобы кончик носка дотрагивался до пятки без растяжения, то этот размер подходит вам.

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Специалисты отмечают, что неправильный размер носков может привести к образованию мозолей, врастанию ногтей и даже деформации пальцев. Особенно эта проблема актуальна для детей, которые могут не ощущать дискомфорт и даже не осознавать, что имеют неправильный размер носков.

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