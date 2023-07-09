Три простых средства, которые спасут даже самые грязные белые носки

Иногда даже при частой и тщательной стирке на белых носках остаются стойкие пятна. Однако не нужно спешить выбрасывать их, поскольку вы можете использовать эти носки повторно и предоставить им вторую жизнь.

Узнайте, как отстирать их с помощью простых способов и с помощью веществ, точно есть на вашей кухне.

Вода и соль: Для этого метода вам сначала нужно смешать две столовых ложки соли с одним литром теплой воды в тазике, в который вы будете погружать грязные носки. Затем дайте этой смеси действовать в течение 10 минут. Чтобы достичь наилучших результатов, вы можете добавить жидкое мыло. После этого достаточно промыть носки и ополоснуть холодной водой, и вы снова будете иметь безупречные белоснежные носки.

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Лимонный сок (или лимонная кислота): Если вы выберете этот метод, вам понадобится чашка лимонного сока и литр теплой воды. Оставьте носки в этой смеси в течение 45 минут. Лимонный сок хорошо известен своими осветительными свойствами, поэтому он отлично подходит для стирки и удаления пятен. Просто промойте носки после этого и дайте им высохнуть на солнце.

Пищевая сода и лимон: Это сочетание является идеальным для очищения белоснежных носков. Пищевая сода известна своим абразивным эффектом, помогающим удалять самые стойкие пятна. Для этого смочите носки и создайте пасту из сока половины лимона и столовой ложки пищевой соды – это прекрасное домашнее средство для многоразового использования. Осторожно потрите носки этой пастой и дайте ей действовать в течение 10 минут. Затем вы можете использовать марсельское мыло для удаления сложных пятен.

Эти экологически чистые методы помогут вам сохранить ваши носки, придавая им вторую жизнь и избавляя от стойких пятен. Не выбрасывайте их – постирайте их с учетом приведенных советов, и ваши носки будут выглядеть как новые.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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