Як повністю позбутись молі вдома: відповідь біолога

І хоча міль не кусає людину і не переносить небезпечні інфекції, ці комахи поширені повсюдно і можуть завдати певної шкоди. Вони можуть завестись у запасах круп, борошна, кропу, кмину, базиліку і навіть у старих прянощах, какао, сухофруктах. Як позбутися від молі розповів відомий біолог Іван Руських.

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Для того, щоб позбутися молі, спочатку необхідно знайти її гніздо, джерело поширення. Якщо вона завелася в продуктах, які вже постраждали від комахи, потрібно їх викинути. А ту їжу, яка ще не заражена, слід помістити в морозильну камеру на два тижні. Це знищить будь-які яйця та личинки молі.

Якщо гніздо не знайдено, можна скористатися камфорним спиртом, який можна придбати у будь-якій аптеці. Зволожуємо будь-які паперові серветки камфорним спиртом і розкладаємо їх у шафи. Міль не переносить запах камфори, тому буде намагатися покинути ваш будинок.

Таким чином, за допомогою цих простих порад можна легко позбутися від молі та зберегти свої продукти від пошкодження.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще кілька порад, які допоможуть позбутись молі в будинку.

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