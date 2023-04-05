Как полностью избавиться от моли дома: ответ биолога

И хотя моль не кусает человека и не переносит опасные инфекции, эти насекомые распространены повсеместно и могут нанести определенный вред. Они могут завестись в запасах круп, муки, укропа, тмина, базилика и даже в старых пряностях, какао, сухофруктах. Как избавиться от моли, рассказал известный биолог Иван Русских.

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Для того чтобы избавиться от моли, сначала необходимо найти ее гнездо, источник распространения. Если она завелась в продуктах, уже пострадавших от насекомого, нужно их выбросить. А еду, которая еще не заражена, следует поместить в морозильную камеру на две недели. Это уничтожит яйца и личинки моли.

Если гнездо не найдено, можно использовать камфорный спирт, который можно приобрести в любой аптеке. Увлажняем любые бумажные салфетки камфорным спиртом и раскладываем их в шкафы. Миль не переносит запах камфоры, поэтому будет пытаться покинуть ваш дом.

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Таким образом, с помощью этих простых советов можно легко избавиться от моли и сохранить продукты от повреждения.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких советах, которые помогут избавиться от моли в доме.

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