Як повністю відчистити старий матрац без хімчистки: корисні поради

Зі зміною сезону настає ідеальний час для прибирання оселі та підготовки до зими, що включає в себе і матрац, на якому ми спимо.

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Протягом літа матрац може накопичити піт та шкірне сало, що може призвести до неприємного запаху та плям. OBOZREVATEL пропонує деякі прості та ефективні способи очищення матрацу, які зроблять ваш сон спокійним та комфортним.

Харчова сода для видалення запахів

Якщо вам потрібно швидко освіжити матрац, одним із найкращих способів є застосування харчової соди. Посипте щедро харчову соду по всій поверхні матраца. Сода абсорбує зайву вологу і прибирає сторонні запахи. Залиште її працювати протягом 30 хвилин до кількох годин, а потім видаліть пилососом.

Лимонний сік від жовтих плям

Лимонний сік може бути використаний для видалення жовтих плям, які залишилися на матраці від контакту з тілом. Проте перед застосуванням перевірте дію на непомітному місці матраца. Якщо все гаразд, вичавіть трошки свіжого лимонного соку на пляму, використовуючи дрібне ситечко, щоб уникнути потрапляння кісточок чи частинок м’якоті на текстиль. Після години видаліть залишки соку сухою ганчіркою та протріть місце вологою серветкою.

Плямовивідник для стійких забруднень

Якщо на матраці є стійкі плями, найкращим варіантом буде використання спеціального плямовивідника або розчину засобу для прання, який підходить для чищення оббивки. Згідно із інструкцією відтворюйте розчин, слабший, ніж для прання. Акуратно зволожуйте забруднене місце, уникайте перенасичення матраца рідиною. Важливо не терти пляму в усі боки, а лише збирати її від країв до центру. Після чищення оброблене місце декілька разів протріть вологою серветкою.

Сонце для дезінфекції

Для дезінфекції та видалення бактерій не обов'язково використовувати хлорку чи спирт. Просто виставте матрац на сонце протягом кількох годин. Ультрафіолетове випромінювання може допомогти видалити деякі плями, а також сухе спальне місце, запобігаючи розвитку плісняви. Періодично перевертайте матрац, щоб рівномірно піддати всю поверхню сонячним променям.

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