Як отримати спадщину за кордоном без візиту в Україну: покрокова інструкція

У часи війни, коли українці змушені покидати свої домівки та оселятися в інших країнах, питання спадщини набуває особливої актуальності і вимагає специфічного підходу. Багато людей, перебуваючи за кордоном, стикаються з труднощами при оформленні спадкових прав.

Про те, як отримати спадщину без необхідності повернення в Україну, розповіли в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ). Оскільки законодавство України не дозволяє оформлення спадщини за довіреністю, у спадкоємців є два варіанти для подання заяви про прийняття майна:

Особисто звернутися до нотаріуса. Через пошту: у цьому випадку підпис на заяві має бути засвідчений нотаріально.

Якщо спадкоємець не може приїхати в Україну, але бажає прийняти спадщину, йому необхідно:

Звернутися до нотаріуса або українського консульства за кордоном для оформлення заяви. Надіслати підписану заяву нотаріусу в Україні, щоб розпочати спадковий процес.

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Ці дії потрібно завершити протягом 6 місяців після смерті спадкодавця. Підписи на заяві, засвідчені іноземними нотаріусами, повинні бути апостильовані або легалізовані консульством.

Переклад заяви з іншої мови на українську також має бути нотаріально засвідчений. Зручніше звертатися до консульства України, де заяву оформлять одразу українською мовою, і вона не потребуватиме додаткової легалізації.

Кому не потрібно подавати заяву про прийняття спадщини

Якщо спадкоємець є малолітнім, неповнолітнім, недієздатним або обмежено дієздатним, а також особам, які проживали зі спадкодавцем, подавати заяву не потрібно, якщо вони не відмовляються від спадщини. У цих випадках майно переходить до них автоматично.

Після закінчення строку для подачі заяви спадкоємець може отримати свідоцтво про право на спадщину. Для цього потрібно подати заяву до нотаріуса, який перевірить факти смерті спадкодавця та наявність необхідних документів.

Варто пам’ятати, що процес отримання свідоцтва не має строкових обмежень, і його можна здійснити через представника на підставі довіреності.

Раніше ми розповідали, що без одного важливого документа українцям не дозволять перетнути кордон з країною-сусідом.

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