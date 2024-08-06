Як отримати пенсійне посвідчення: покрокова інструкція

Отримання пенсійного посвідчення - це необхідний крок для кожного пенсіонера, який забезпечує доступ до пенсійних виплат та інших соціальних послуг. Завдяки розвитку електронних послуг процес оформлення став значно спрощеним і зручнішим. Про це пише 24 tv.ua.

Способи подачі заяви на отримання пенсійного посвідчення:

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Це найшвидший і найзручніший спосіб. Вам необхідно авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису або BankID та заповнити електронну форму заяви.

За допомогою мобільного додатку "Пенсійний фонд"

Мобільний додаток доступний для смартфонів на платформах iOS та Android. Він дозволяє подати заяву в будь-який зручний для вас час і місце.

Особистий візит до сервісного центру Пенсійного фонду

Якщо у вас немає можливості скористатися електронними послугами, ви можете звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Необхідні документи:

Копія паспорта: розгорнута сторінка з фотографією та сторінка з інформацією про реєстрацію місця проживання.

розгорнута сторінка з фотографією та сторінка з інформацією про реєстрацію місця проживання. Копія ідентифікаційного коду .

. Копія фотокартки: розмір 3,5х4,5 см.

розмір 3,5х4,5 см. Електронний підпис або BankID (якщо подаєте заяву онлайн).

Важливо: При особистому зверненні необхідно пред'явити оригінали всіх документів.

Терміни виготовлення та отримання посвідчення:

Зазвичай становить кілька робочих днів. Готове посвідчення можна отримати в тому ж сервісному центрі, куди ви подавали заяву, або в іншому зручному для вас сервісному центрі.

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Відновлення втраченого пенсійного посвідчення

Якщо ви втратили своє пенсійне посвідчення, не хвилюйтеся. Для його відновлення необхідно виконати ті ж дії, що і при первинному оформленні:

Зверніться до сервісного центру ПФУ за місцем проживання або в будь-який інший зручний для вас сервісний центр.

за місцем проживання або в будь-який інший зручний для вас сервісний центр. Подайте заяву на виготовлення дубліката посвідчення.

на виготовлення дубліката посвідчення. Надайте необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку.

Оформлення та відновлення пенсійного посвідчення в Україні стало простим і доступним процесом. Завдяки розвитку електронних послуг, ви можете зробити це, не виходячи з дому.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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