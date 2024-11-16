Як отримати довідку про відсутність заборгованості за газ онлайн: коротка інструкція

Українці тепер можуть швидко і зручно отримати довідку про стан рахунку, яка підтверджує відсутність заборгованості за сплату за газ.

Для отримання такої довідки потрібно лише виконати кілька простих кроків у своєму особистому кабінеті на сайті ГК "Нафтогаз Україна". Це допоможе зекономити час і уникнути необхідності відвідувати відділення особисто. Про це повідомляє ГК "Нафтогаз України".

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Компанія надала інструкцію для користувачів. Отже, для отримання довідки про відсутність заборгованості слід:

Увійти до особистого кабінету, використовуючи свій логін та пароль. Відкрити розділ "Онлайн-послуги". Обрати пункт "Довідка про стан рахунку" зі списку документів. Натиснути "Сформувати", після чого документ стане доступним для завантаження або його можна відправити на електронну пошту.

Якщо виникають труднощі, працівники компанії радять звертатися до служби підтримки, яка надасть роз'яснення і допомогу.

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