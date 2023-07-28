Як повторно не набрати вагу після схуднення: поради експертів

Схуднення – це успіх для багатьох, але найважча задача полягає у збереженні досягнутого результату. Зберегти цифру на вагах стає проблемою незалежно від обраного методу схуднення.

Вчені стверджують, що люди, які дотримуються дуже низькокалорійних дієт (від 800 до 1200 калорій на день), через п'ять років повертають від 26% до 121% втраченої ваги. Навіть ті, хто схуд через таблетки, набирають близько двох третин втраченої ваги вже через рік. Про це повідомили в The Conversation.

Експерти розробили сім ключових порад, які допоможуть уникнути повторного набору ваги після дієти:

Будьте гнучкими: Зважаючи на те, що підтримання нормальної ваги потребує постійного контролю, важливо мати реалістичні очікування. Не відчувайте себе винними за помилки, а замість цього складайте плани для повернення на правильний шлях, якщо щось пішло не так.

Плануйте зриви : Святкові заходи та інші події можуть викликати збої у дотриманні дієти. Передбачайте такі ситуації та розробляйте стратегії для успішного подолання їх. Наприклад, можна заздалегідь прийняти рішення щодо заміни висококалорійних страв на менш калорійні альтернативи на святковому заході.

: Святкові заходи та інші події можуть викликати збої у дотриманні дієти. Передбачайте такі ситуації та розробляйте стратегії для успішного подолання їх. Наприклад, можна заздалегідь прийняти рішення щодо заміни висококалорійних страв на менш калорійні альтернативи на святковому заході. Пишайтеся своїми досягненнями: Спрямовуйте свою увагу на те, як ви досягаєте своїх цілей, а не лише дивіться на зміни у вазі.

Виробіть звички : Створення позитивних звичок забезпечить більш стабільний контроль над вагою. Це означає, що ви будете продовжувати їх дотримуватися навіть тоді, коли ваша мотивація коливається.

: Створення позитивних звичок забезпечить більш стабільний контроль над вагою. Це означає, що ви будете продовжувати їх дотримуватися навіть тоді, коли ваша мотивація коливається. Будьте активними : Фізична активність є ключовим фактором утримання ваги. Регулярні тренування допоможуть вам зберегти результати схуднення та компенсувати частину калорій, які ви споживаєте.

: Фізична активність є ключовим фактором утримання ваги. Регулярні тренування допоможуть вам зберегти результати схуднення та компенсувати частину калорій, які ви споживаєте. Регулярно зважуйтесь : Вага може коливатися з часом, тому корисно регулярно вимірювати її. Це допоможе вам відслідковувати ваші зусилля і робити корекції, якщо необхідно.

: Вага може коливатися з часом, тому корисно регулярно вимірювати її. Це допоможе вам відслідковувати ваші зусилля і робити корекції, якщо необхідно. Снідайте і зосередьтеся на клітковині: Сніданок та вживання продуктів з високим вмістом клітковини сприяють контролю ваги та допомагають відчувати ситість.

Читайте також: Як схуднути без шкоди для здоров'я в домашніх умовах: дієві поради

Пам'ятайте, уникнення повторного набору ваги після дієти – це довготривала робота, але дотримання цих порад допоможе вам зберегти досягнуті результати та підтримувати нормальну вагу протягом довгого часу.

Нагадаємо, ми розповідали про "чисте харчування". Зокрема, цей підхід передбачає використання максимально натуральних продуктів та повне уникнення рафінованих та "хімічних" продуктів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!