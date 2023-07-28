Как повторно не набрать вес после похудения: советы экспертов

Похудение – успех для многих, но самая трудная задача заключается в сохранении достигнутого результата. Сохранить цифру на весах становится проблемой вне зависимости от выбранного метода похудения.

Ученые утверждают, что люди, которые соблюдают очень низкокалорийные диеты (от 800 до 1200 калорий в день), через пять лет возвращают от 26% до 121% потерянного веса. Даже те, кто похудел из-за таблеток, набирают около двух третей потерянного веса уже через год. Об этом сообщили в The Conversation.

Эксперты разработали семь ключевых советов, которые помогут избежать повторного набора веса после диеты:

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Будьте гибкими : Учитывая, что поддержание нормального веса требует постоянного контроля, важно иметь реалистичные ожидания. Не чувствуйте себя виноватыми за ошибки, а вместо этого составляйте планы для возвращения на верный путь, если что-то пошло не так.

: Учитывая, что поддержание нормального веса требует постоянного контроля, важно иметь реалистичные ожидания. Не чувствуйте себя виноватыми за ошибки, а вместо этого составляйте планы для возвращения на верный путь, если что-то пошло не так. Планируйте срывы: Праздничные мероприятия и другие события могут вызвать сбои в соблюдении диеты. Предусмотрите такие ситуации и разрабатывайте стратегии для успешного преодоления их. Например, можно заранее принять решение о замене высококалорийных блюд менее калорийными альтернативами на праздничном мероприятии.

Гордитесь своими достижениями : Направляйте свое внимание на то, как вы достигаете своих целей, а не только смотрите на изменения в весе.

: Направляйте свое внимание на то, как вы достигаете своих целей, а не только смотрите на изменения в весе. Выработайте привычки : Создание положительных привычек обеспечит более стабильный контроль над весом. Это означает, что вы будете продолжать их придерживаться даже когда ваша мотивация колеблется.

: Создание положительных привычек обеспечит более стабильный контроль над весом. Это означает, что вы будете продолжать их придерживаться даже когда ваша мотивация колеблется. Будьте активны: Физическая активность является ключевым фактором удержания веса. Регулярные тренировки помогут вам сохранить результаты похудения и компенсировать потребляемую часть калорий.

Регулярно взвешивайтесь : Вес может колебаться со временем, поэтому полезно регулярно измерять его. Это поможет вам отслеживать ваши усилия и производить коррекции, если необходимо.

: Вес может колебаться со временем, поэтому полезно регулярно измерять его. Это поможет вам отслеживать ваши усилия и производить коррекции, если необходимо. Завтракайте и сосредоточьтесь на клетчатке Завтрак и употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки способствуют контролю веса и помогают чувствовать сытость.

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Помните, избегание повторного набора веса после диеты – это длительная работа, но следование этим советам поможет вам сохранить достигнутые результаты и поддерживать нормальный вес в течение длительного времени.

Напомним, мы рассказывали о "чистом питании". В частности, этот подход предполагает использование максимально натуральных продуктов и полное избегание рафинированных и химических продуктов.

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