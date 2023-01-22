Як правильно чистити екран ноутбука, щоб його не зіпсувати: 3 поради

Як чистити екран ноутбука, щоб його не зіпсувати

Дотримуйтесь декількох простих порад, щоб підтримувати чистоту екрана ноутбука. Перед початком процедури чищення обов'язково треба ознайомитись з інструкцією та пошукати рекомендації від виробника пристрою. Якщо їх немає, то варто знати наступні нюанси.

Найкраще для чищення екрана ноутбуків та іншої комп'ютерної техніки підійдуть спеціальні набори. До них зазвичай входить як сам засіб для очищення, так і м'яка ганчірка, яка не пошкодить дисплей.

Але дисплеї ноутбуків можна легко відчистити і звичайною водою. Але перед цим повністю вимкніть прилад та вийміть його з розетки.

Для чищення екрана візьміть серветку з мікрофібри, такі використовують для потирання окулярів. Збризніть її декількома краплями води та акуратними круговими рухами протріть екран ноутбука. Якщо на дисплеї залишатимуться розводи, серветку слід віджати сильніше. Після чого протріть екран сухою частиною та повторіть дії, поки він не стане чистим.

Якщо на вашому дисплеї багато плям, які не відтираються водою, позбутись їх можна за допомогою ізопропілового спирту, концентрація якого не має перевищувати 70%, інакше пристрій можна пошкодити. Так само як і з водою, слід обережно нанести трохи спирту на край серветки та круговими рухами почистити екран. Після чого, пройтись сухою стороною.

Раніше ми писали чи потрібно відключати повністю заряджений ноутбук від електромережі.

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